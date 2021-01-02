Narkotikten Girne’de başarılı operasyon

Girne’de önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 yaşındaki Ali Solmaz’ın kaldığı ikametgâhta yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 832 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Ali Solmaz ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 26 yaşındaki Ahmet Şimşek tutuklandı.

