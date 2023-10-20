Narkotikten geniş çaplı operasyon

Narkotik polislerinin Lefkoşa, Kalkanlı ve Demirhan'da yaptığı 'Narko Güç' adı verilen geniş çaplı operasyonda yaklaşık 1 kilo ağırlığında uyuşturucu ele geçirilirken, 6 zanlı ise tutuklandı

Polis dün “Narko Güç” adıyla geniş çaplı narkotik operasyon yaptı.Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün sabah 10:30 sıralarında, Kalkanlı’da A.F.A.(E-23) ve O.N.M.A’nın (E-23) evlerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam 60,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 159 adet bütün hap ile 27 adet kırık hap, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toz hap parçaları ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.Lefkoşa’da 11.00 sıralarında A.F.A.M.A.(E-24) ve H.A’nın (E-26) evinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada ise, toplam 101 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 700 Stg, 310 Euro ve 7 bin 30 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.Demirhan’da 19:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, K.T’nin (E-53) tasarrufunda yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.Lefkoşa’da 20:30 sıralarında, V.I.A’nın (E-33) evinin çevresinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından soruşturma yapıldığı sırada, adı edilen polisleri fark etmesi üzerine ikametgahının penceresinden dışarıya, içerisinde yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunan paketi atıp, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak tutuklandı.Akabinde söz konusu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındı.