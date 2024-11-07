Narkotikten Gaymak operasyonu

Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği Gaymak Operasyonu’nda, satışa hazır paketler halinde 420 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 4 bin STG, 570 Euro, 2 bin 453 Dolar ve 7 bin 500 TL para ele geçirildi

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Gaymak Operasyonu’'nda satışa hazır paketler halinde toplam 420 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Önceki akşam saat 20.30’da Karaoğlanoğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli olarak görülen 30 yaşındaki isminin baş harfleri U.B’nin üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, toplam 420 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin STG, 570 Euro, 2 bin 453 ABD Doları ve 7 bin 500 TL nakit para tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

