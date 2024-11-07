banner913
banner932
Hediyede KKTC unutulmadı
Hediyede KKTC unutulmadı
7 0
Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı
Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı
3 0
 
“Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor”
“Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor”
9 0
“Eğitim Bakanlığı şiddete kayıtsız”
“Eğitim Bakanlığı şiddete kayıtsız”
8 0
Londra'da tanıtım atağı
Londra'da tanıtım atağı
30 0
8 mi 9 mu kavgası
8 mi 9 mu kavgası
29 0
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
42 0
banner1059

Narkotikten Gaymak operasyonu

banner1020

Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği Gaymak Operasyonu’nda, satışa hazır paketler halinde 420 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 4 bin STG, 570 Euro, 2 bin 453 Dolar ve 7 bin 500 TL para ele geçirildi

banner1045
Narkotikten Gaymak operasyonu
banner971
Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Gaymak Operasyonu’'nda satışa hazır paketler halinde toplam 420 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
Önceki akşam saat 20.30’da Karaoğlanoğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli olarak görülen 30 yaşındaki isminin baş harfleri U.B’nin üzerinde ve aracında arama yapıldı.
Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, toplam 420 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin STG, 570 Euro, 2 bin 453 ABD Doları ve 7 bin 500 TL nakit para tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.