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Narkotikten büyük operasyon

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Narkotikten büyük operasyon
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri üç bölgede gerçekleştirdiği narkotik operasyonuyla yüklü miktarda uyuşturucu ve para ele geçirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre uyuşturucu tacirlerine yönelik, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de operasyonlar gerçekletirildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 4 Kilo 600 Gram ağırlığında HİNTKENEVİRİ ve yaklaşık 5 Gram  ağırlığında METAMFETAMİN türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışlarında elde edildiğine inanılan 910 ABD Doları, 150 Euro, 70 Stg ve 16.700 TL nakit para ele geçirildi.  Operasyonlar kapsamında dokuz kişi tutuklandı.
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