Narkotikten başarılı bir operasyon daha

Gazimağusa’da otel odası ve apartman dairesinde yapılan aramada, yaklaşık 400 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi

Gazimağusa’da önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan “Beyaz Sayfa Operasyonu"nda iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, M.D. (E-38) ve M.Ş.’nin (K-27) kaldığı otel odası ve apartman dairesinde yapılan aramada, yaklaşık 400 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıtlar, içerisine tütünle karışık uyuşturucu madde olan 5 yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan makas tespit edilerek emare olarak alındı.