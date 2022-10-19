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Narkotik'ten "Kıskaç Operasyonu"

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Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa ve Girne’de yapılan Kıskaç Operasyonu'nda 4 kişi tutuklandı.

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Narkotik'ten "Kıskaç Operasyonu"
 
Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre dün saat 11.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen Kıskaç Operasyonu kapsamında; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 13 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki öğütücü, iki hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sırasında ayrıca iki banknot ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 23 bin 600 TL, 195 Euro ve 20 Stg nakit para bulunarak emare alındı.


Operasyon kapsamında zanlı olarak görülen T.C.Y. (E-23), E.T.V.(E-21), B.A.(E-22) ve T.Y.(E-19) tutuklandı.

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