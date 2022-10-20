Narkotik'ten “Kıskaç” Operasyonu: Dört tutuklu

Narkotik ekiplerinin düzenlediği Kıskaç Operasyonu'nda, 25 gram kokain, 13 gram Hint keneviri türü uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 23 bin 600 TL, 195 Euro ve 20 Stg para bulundu. Olayla ilgili yaşları 19 ve 23 arasında değişen dört genç tutuklandı

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa ve Girne’de yapılan Kıskaç Operasyonu'nda dört kişi tutuklandı.Önceki gün saat 11.00 sıralarında, polis ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen Kıskaç Operasyonu kapsamında; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 13 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki öğütücü, iki hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan iki banknot ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 23 bin 600 TL, 195 Euro ve 20 Stg nakit para bulunarak emare alındı.Operasyon kapsamında zanlı olarak görülen 23 yaşındaki Turan Can Yegül, 21 yaşındaki Efe Türker Var, 22 yaşındaki Burak Aşan ve 19 yaşındaki Tuğkan Yalçın tutuklandı. Zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 18.10.2022 tarihinde saat 11:00 raddelerinde polis ekibi tarafından Haspolat bölgesinde tespit edilen Zanlı 1 Turan Can Yegül’ün tasarrufunda satışa hazır vaziyette siyah renk naylon parçalarına sarılı 14 paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üzerinde OCB yazılı metal öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edilen 1000 TL nakit para bulunarak emare alınmış olup zanlı 1’in tutuklandığını anlattı.Polis, müteakiben yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan konu maddeyi 09.10.2022 tarihinde zanlı 2 Efe Türker Var’ın yönlendirmesi ile zanlı 3 Burak Aşan’dan 20 paket halindeki 10 gram olarak satın aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, yine ayni gün zanlı 2’nin Yenikent Gönyeli adresindeki ikametgahında 20.15 -20:30 saatleri arasında yapılan aramada; tasarrufunda satışa kazır vaziyette 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet siya hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 195 Euro,20 STG, 22,600 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.Polis, zanlılar 2, 3 ve 4’ün araçta tespit edildiğini söyleyerek, araçtan inen zanlı 2’nin çantasında satışa hazır halde 10 ayrı pakette 5 gram ağırlığında kokain ile 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan kağıt paraların emare alındığını anlattı. Polis, arabada ayrıca 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı 2’nin Girne’deki evinde öğütücü ile 1 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu belirtti. Polis, 2’nin konu maddeleri 7 Ekim’de aranan bir şahıs aracılığı ile GKRY’den 30 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ithal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.