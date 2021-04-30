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Narkotik polisinden uyuşturucu çetesine darbe

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Narkotik polisinden uyuşturucu çetesine darbe

Girne’de bir araçta Hint keneviri, Gönyeli’de bir evde ise kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Polis üç kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bugün 14.00 sıralarında Girne’de operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, R.K.G.’nin (E-23) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 70 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Polisin ileri soruşturmasında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.G. (K-34)  ve F.T. (K-33) tutuklandı. F.T.’nin Gönyeli’deki evinde yapılan aramada ise yaklaşık 200 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

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