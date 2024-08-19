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Narkotik polisinden bir başarılı operasyon daha

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Narkotik polisinden bir başarılı operasyon daha
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Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan “Game Over” adlı operasyonda, uyuşturucu madde ve haplar, hassas teraziler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen nakit para bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından “Game Over” adı verilen bir operasyon yapıldı. Operasyonda, I.A.O.’nun (E-25) tasarrufunda; yaklaşık 800 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 43 hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 600 TL, 230 STG, 300 Dolar ve 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı. I.A.O. tutuklandı, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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