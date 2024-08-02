Narkotik polisinden başarılı 'Bozkurt' operasyonu

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bozkurt Operasyonu’nda 1 kilo 200 gram Hintkeneviri ele geçirildi.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün 14.30’da Olgu Kasapoğlu’nun (E-33) kullanımındaki araçta yapılan aramada 1 kilo 200 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

