Narkotik polisinden başarılı 'Bozkurt' operasyonu

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bozkurt Operasyonu’nda 1 kilo 200 gram Hintkeneviri ele geçirildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün 14.30’da Olgu Kasapoğlu’nun (E-33) kullanımındaki araçta yapılan aramada 1 kilo 200 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.
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