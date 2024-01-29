Narkotik köpeği, uyuşturucuya geçit vermedi

Diyarbakır’dan KKTC’ye gelen ve Havalimanı’ndan giriş yapmaya çalışan Cumali Kılıç, narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesiyle yakalandı. Kılıç’ın üzerinde yapılan aramada, 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildi

Havalimanı’ndan önceki akşam ülkeye giriş yapan bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufundan tutuklandı.

Önceki gece saat 22.30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapan 23 yaşındaki Cumali Kılıç’ın üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Zanlı dün “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklama talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Ocak 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Türkiye’nin Diyarbakır ilinden gelerek Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Cumali Kılıç’a narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk streç naylona sarılı yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Bulunan 30 gram uyuşturucunun nevi ve miktarının teyidi için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tahkikat aşamasında ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

