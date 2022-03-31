Narkotik göz açtırmıyor

Gazimağusa’da Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 210 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu dört ve Filistin uyruklu bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 210 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu isminin baş harfleri A.J, A.H.R, H.G.B, M.M ve Filistin uyruklu isminin baş harfleri M.S.M.A suçüstü tutuklandı.Önceki gün saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında isminin baş harfleri A.J. ve A.H.R.’nin kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 150 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı ve söz konusu şahıslar tutuklandı.Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen isminin baş harfleri H.G.B., isminin baş harfleri M.M. ve isminin baş harfleri M.A.M.’nin kalmakta oldukları ikametgahlarda yapılan aramalar sonucunda ise toplam 50 gram ağırlığında metamfetamin ve 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile bir adet hassas terazi daha bulunarak emare olarak alındı.Zanlılar dün Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında iki gün tutukluluk emri temin edildi.