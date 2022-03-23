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Narkotik ekiplerinden büyük operasyon

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Narkotik ekiplerinden büyük operasyon
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bugün gerçekleştirdikleri Beyaz Kurt Operasyonu adı verilen uyuşturucu operasyonuyla büyük miktarda kokain ele geçirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, Minareliköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Beyaz Kurt Operasyonu) sonucu; 30 yaşındaki C.O.B. tasarrufunda yaklaşık 1 kilo ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Operasyon kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.(E-24) tutuklandı. Soruşturma devam etmekte.
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