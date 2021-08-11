Mutluyaka Kavşağı yakınlarında yürekler ağza geldi

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Mutluyaka Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunda takla atan araçta 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, 37 yaşındaki Umut GAZİ, yönetimindeki MD 187 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mutluyaka kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan trafik levhasına, ardından çelik bariyerlere çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut GAZİ ile araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki Batu GAZİ kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmekte.