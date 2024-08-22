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Müşteri bulsa uyuşturucuyu satacaktı

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Metehan kapısından giriş yapmak isterken uyuşturucu ile yakalanan Aygün Korkmaz, ifadesinde hintkenevirini kendi kullanımı için Metamfetamini ise müşteri bulması durumunda satmak için aldığını itiraf etti

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Müşteri bulsa uyuşturucuyu satacaktı
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Lefkoşa Metehan Kara Giriş kapısından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Aygün Korkmaz dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 16.15’te Metehan Kara giriş kapısında Güney Kıbrıs’tan giriş yapan zanlı Aygün Korkmaz’ın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun sağ ön cebi içerisinde yaklaşık 10 Gram ağırlığında Metamfetamine ve yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınıp adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Polis akabinde zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde konu maddelerden hintkenevirini kendi kullanımı için Metamfetamini ise müşteri bulması durumunda satmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, emare uyuşturucuların analize gönderildiğini, sonuçların belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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