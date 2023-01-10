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Mülteciler yurda yerleştirildi

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Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Suriye uyruklu 26 erkek, 8’i çocuk ve 2 kadın ve söz konusu Suriyelileri Alayköy'e taşıyan iki insan kaçakçısına 8 gün daha tutukluluk verildi. Polis, mültecilerin yurda yerleştirildiğini söyleyerek ihraç işlemlerinin sürdüğünü bildirdi

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Mülteciler yurda yerleştirildi
Suriye uyruklu 26 erkek, 8’i çocuk ve 2 kadını alarak Alayköy'e taşıdıkları sırada tespit edilip tutuklanan zanlılar, mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı.
Polis, huzurda bulunan Zanlı Mehmetali Kızılkaya ve zanlı Kasım Duman’ın "İnsan Kaçakçılığı" suçlarından methalder olduğunu belirtti.
Polis, 06.01.2023 tarihinde 01.00 raddelerinde Karşıyaka Girne'de, Zanlı 2 nin kullanımında bulunan HE 965 plakalı Ford transit van araç ile araçta yolcu olarak bulunan zanlı 1 ile birlikte KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağladıkları Suriye uyruklu 26 erkek, 8’i çocuk ve 2 kadını alarak Alayköy'e taşıdıkları sırada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı.
Polis, 28 zanlının KKTC'ye Kanunsuz Yollarla Giriş Yapmak" suçundan methalder olduklarını söyledi.
 Polis, zanlıların 06.01.2023 tarihinde 00.00-00.30 saatleri arasında Girne Karşıyaka'da KKTC'ye kaptanı henüz tespit edilemeyen bir tekne ile onaylanmamış limandan kanunsuz olarak giriş yaptıklarını söyledi.
Polis, Suriye uyruklu zanlıların 8 çocuk hariç suçüstü hali gereği Alayköy' e taşındıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.
Polis, mültecilerin yurda yerleştirildiğini söyleyerek ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Polis, insan kaçakçısı olan iki zanlının ise soruşturma amaçlı 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tüm zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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