banner913
banner932
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
7 0
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
25 0
 
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
22 0
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
37 0
Suikast şüphesi
Suikast şüphesi
47 0
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
21 0
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
54 0
banner1032

Muhaceret affı için kaçak geldiler, cezaevine gönderildiler

banner1020

Güney Kıbrıs’tan muhaceret affından yararlanmak için kaçak yollarla KKTC’ye gelen 8 kişi cezaevine gönderildi

banner1045
Muhaceret affı için kaçak geldiler, cezaevine gönderildiler
banner971

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak olarak geçen ve birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Wagar Ahmed, Sohail Ansar, Babar Nadeem, Faishal Bashır, Hussain Mutansar, Ashraful Alam, Ahsan Habib Jınet ve Bangladeş uyruklu Md Mehadi Hasan dün yeniden Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 13.08.2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gaziköy-Havaalanı Yolu'nda Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerince yapılan operasyon sonucu birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC'ye geçtikleri tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların 13 Ağustos’ta araç içerisinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerini, KKTC’ye gelme sebeplerinin ise muhaceret affından yararlanmak olduğunu söylediklerini aktardı. Polis, zanlılardan Ashraful Alam'ın siyah renk bel çantası içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini, söz konusu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilmek üzere emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların ülkede yasal statüleri olmadığını söyledi ve tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 40 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.