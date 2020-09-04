Motosikletlinin dikkatsizliği canına mal oluyordu

Karaoğlanoğlu'nda Yusuf Ergören adlı motosiklet sürücüsü, geçmeye çalıştığı önündeki araca çarptı ve ağır yaralandı





Murat ASLAN

Girne - Karağlanoğlu yolunda dün öğleden sonra motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada motosikletli ağır yaralandı.

Kaza dün saat 15:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda meydana geldi.

20 yaşındaki Yusuf Ergören, yönetimindeki NU 586 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden 60 yaşındaki Abdullah Semih Önen yönetimindeki GS 940 plakalı aracı dikkatsizce soldan geçemeye çalıştığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip söz konusu aracın sol yan kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır şekilde yararlanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergören kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

