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Motosikletli yayaları ezdi

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Motosikletli yayaları ezdi
Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde dün gece 23.30 sıralarında Ali Emre Durgun (E-24) yönetimindeki RT 785 plakalı motosikletle güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Avenue Cinemax önlerine geldiğinde, yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rafa Nabeel Mohammed Alzuriki (K-20) ve Mohammed Ammar Mohem Alfarra’ya (E-20) çarptı. 
Kaza sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Alzuriki sol ayak bileği kırığı teşhisi nedeniyle, Alfarra ise kontrol maksatlı acil serviste müşahede altına alındı.
RT 785 plakalı motosiklet sürücüsü Ali E. Durgun tutuklandı.
 
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