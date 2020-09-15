Motosikletli yayaları ezdi: 3 yaralı

Gönyeli'de bu akşam saatlerinde bir motosikletli, iki yayaya çarptı; hem motosikletli hem de yayalar yaralandı.

Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre, saat 19.50'de Gönyeli'de Atatürk Caddesi'nde Halim Yıldız, (E-25) GN 223 plakalı motosikletiyle dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Zelal Erkan'a (K-21) ve Emel Al Enezi'ye (K-20) çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yayalar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.