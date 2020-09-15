banner480
banner69
208 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
70 0
 
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
31 0
83 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
407 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
17 0
banner460

Motosikletli yayaları ezdi: 3 yaralı

banner476

Motosikletli yayaları ezdi: 3 yaralı

Gönyeli'de bu akşam saatlerinde bir motosikletli, iki yayaya çarptı; hem motosikletli hem de yayalar yaralandı.

Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre, saat 19.50'de Gönyeli'de Atatürk Caddesi'nde Halim Yıldız, (E-25) GN 223 plakalı motosikletiyle dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Zelal Erkan'a (K-21) ve Emel Al Enezi'ye (K-20) çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yayalar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.