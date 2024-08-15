Motosikletinde silah ve mermilerle yakalandı

Lefkoşa'da Ahmet Öncel Oraç'ın yönetimindeki motosiklette tabanca ve 4 adet canlı mermi ele geçirildi

Lefkoşa’da meydana gelen "kanunsuz ateşli silah ve kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu" suçlarından tutuklanan Ahmet Öncel Oraç dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13.08.2024 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Örek Caddesi üzerinde zanlının yönetimindeki ST 886 plakalı motosiklette yapılan aramada konu motosikletin arkasındaki box içerisinde 1 adet "Zoraki" marka seri numarası tespit edilemeyen 9 mm çapında tabanca ve 4 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan zoraki marka tabanca ve 4 adet canlı merminin balistik incelemeye gönderileceğini, ayrıca tabancanın kayıtlı olup olmadığının da araştırılacağını açıkladı. Polis, zanlının suçunu itiraf eder nitelikte ifade verdiğini, beyanlarının araştırılacağını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.