Dikkatsizliği sonucu başıboş köpeğe çarpan motosiklet sürücüsünün iki bacağı kırıldı, köpek telef oldu.
Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Kaplıca-Mersinlik Anayolunda meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Bedirhan Öğüt yönetimindeki LJ 221 plakalı motosiklet ile Mersinlik istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan anayola çıkan başıboş köpeğe çarptı.
Kazada köpek telef olurken, motosiklet sürücüsü her iki bacağında kırık teşhisi nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde cerrahi serviste müşahede altına alındı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.