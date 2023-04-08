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Motosiklet sürücüsünün iki bacağı kırıldı

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Kaplıca-Mersinlik Anayolunda başıboş köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Bedirhan Öğüt’ün iki bacağı kırıldı

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Motosiklet sürücüsünün iki bacağı kırıldı
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Dikkatsizliği sonucu başıboş köpeğe çarpan motosiklet sürücüsünün iki bacağı kırıldı, köpek telef oldu.
Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Kaplıca-Mersinlik Anayolunda meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Bedirhan Öğüt yönetimindeki LJ 221 plakalı motosiklet ile Mersinlik istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan anayola çıkan başıboş köpeğe çarptı.
Kazada köpek telef olurken, motosiklet sürücüsü her iki bacağında kırık teşhisi nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde cerrahi serviste müşahede altına alındı.
 
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