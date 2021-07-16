banner583
banner676
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
21 0
Almanya'da görülmemiş felaket
Almanya'da görülmemiş felaket
85 0
 
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
39 0
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
34 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
330 0
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
17 0
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
189 0
banner661
banner682

Motosiklet sürücüsü ucuz atlattı

banner476

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da araç ile motosiklet çarpıştı

banner666
Motosiklet sürücüsü ucuz atlattı
 
 
Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında salon araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 16.10 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mehmet Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.
24 yaşındaki Süheyla Ersoy, yönetimindeki HF 926 plakalı salon araç ile dikkatsizce Şht. Mehmet Kemal Caddesi üzerinden Özker Özgür Caddesi’ne giriş yaptıktan sonra caddenin kuzey kısmındaki Şimal Sokağa girdiği sırada o esnada cadde üzerinde seyreden 60 yaşındaki Mustafa Kemal Benlioğlu yönetimindeki NV 650 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.