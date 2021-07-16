Motosiklet sürücüsü ucuz atlattı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da araç ile motosiklet çarpıştı
Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında salon araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 16.10 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mehmet Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.
24 yaşındaki Süheyla Ersoy, yönetimindeki HF 926 plakalı salon araç ile dikkatsizce Şht. Mehmet Kemal Caddesi üzerinden Özker Özgür Caddesi’ne giriş yaptıktan sonra caddenin kuzey kısmındaki Şimal Sokağa girdiği sırada o esnada cadde üzerinde seyreden 60 yaşındaki Mustafa Kemal Benlioğlu yönetimindeki NV 650 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.