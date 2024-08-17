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Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı

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Taşpınar-Doğancı ana yolunda perşembe gecesi meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Recep Özovalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
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Doğancılı 46 yaşındaki Recep Özovalı, perşembe gecesi geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre saat 23.00 sıralarındaki kaza, Taşpınar-Doğancı ana yolunda meydana geldi.

Doğancılı Recep Özovalı, yönetimindeki plakasız motosikletle Doğancı’ya doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Boş araziye giren motosiklet taşa çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Recep Özovalı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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