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Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı

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Doğancılı 46 yaşındaki Recep Özovalı, dün gece geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

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Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
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Polisten verilen bilgiye göre saat 23.00 sıralarındaki kaza, Taşpınar-Doğancı ana yolunda meydana geldi.
Doğancılı Recep Özovalı, yönetimindeki plakasız motosikletle Doğancı’ya doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Boş araziye giren motosiklet taşa çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Recep Özovalı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
 
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