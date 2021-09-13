Motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı

Ülkede son dönemde büyük artış gösteren ölümlü kazalara bir yenisi daha eklendi. Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda çekiciye çarpan motosiklet sürücüsü 54 yaşındaki Ali Erol Palaz yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 16:20 sıralarında meydana geldi. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SP 330 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Gönyeli’de sakin 54 yaşındaki Ali Erol Palaz, yolun solunda bulunan Aksoy Çocuk Dünyası isimli iş yeri önüne geldiği zaman o esnada önünde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan 42 yaşındaki Ferit Özesen yönetimindeki THT 659 plakalı çekici aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Palaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.