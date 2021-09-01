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Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gönyeli’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Ahmet Yıldırım ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15:00 sıralarında,  Gönyeli'de Ali Boy Cafe  yakınlarında yaşanan  kazada,  27 yaşındaki Eren Hüseyin Çinyok kullandığı  ZMC 783 plakalı araçla Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada aracının sol ön kısmı ile, aynı istikamete doğru seyreden 26 yaşındaki Ahmet Yıldırım yönetimindeki HL 313 plakalı motosikletin sol arka yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Yıldırım kaldırıldığı Kolan Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine oradan da Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması  devam ediyor.

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