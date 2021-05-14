Lapta'da sabah saatlerinde dikkatsiz araç sürücüsünün neden olduğu kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 10:00 sıralarında, Lapta'da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Sevil Bozdağ (K-42), yönetimindeki SC 423 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağ tarafta bulunan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Oğuzhan Baş (E-24) yönetimindeki 35 AR 098 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.