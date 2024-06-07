Motosiklet hırsızlarına 18 ay hapis

Güney Kıbrıs’ta 21 bin Euro değerinde iki adet motosiklet çalıp, Beyarmudu'ndan kaçak olarak KKTC'ye geçiren Ali Davulcular, Süleyman Keteni ve Akın Sergis, 18’er ay hapse mahkum edildi

Güney Kıbrıs’ta 21 bin Euro değerinde 2 adet motosiklet çalan Ali Davulcular, Süleyman Keteni ve Akın Sergis hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar sirkat suçundan 18’er ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Ali Davulcular ve Süleyman Keteni’nin yasa dışı, Akın Nergis’in ise Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan yaya bir şekilde yasal olarak, geçiş yaptığını ve güneyde buluştuklarını söyledi. Yargıç, sanıkların Güney Kıbrıs-Limasol’da tasarruflarında Pic-up türü araç ile, Lambrou isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına konu aracın ön kısmı ile vurup, kırdıktan sonra, dükkân içerisinde bulunan toplam değerleri 21 bin Euro olan 2 adet motosikleti Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak KKTC getirdiklerini söyledi. Sanıkların işlediği suçların yaygın ve ağır ceza mahkemelerinin gündeminde geniş yer tuttuğunu kaydeden Yargıç, bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu açıkladı. Yargıç, sanıkları kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup, oybirliği ile 18’er ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.



