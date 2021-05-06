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Motor sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı

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Motor sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı
Lefkoşa'da Şht Ecvet Yusuf Caddesi'nde akşam saatlerinde dikkatsiz motor sürücüsünün neden olduğu kazada motor sürücüsü ve yanındaki kadın yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün 18:45 sıralarında, Lefkoşa'da Şht Ecvet Yusuf Caddesi boyunca, 26 yaşındaki Nouman ALI, yönetimindeki MR 738 plakalı motosiklet ile çift seritli yolun sol şeridi içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Adnan Mercan Usta isimli iş yeri önlerine geldiği zaman dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada aynı istikamete doğru yolun sağ şerit içerisinde seyreden 20 yaşındaki Ali Budak yönetimindeki HS 223 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Nouman ALI ve motosiklette yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Rizwana Yousaf  kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
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