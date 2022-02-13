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Motor sürücüsü hayata tutunamadı

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Motor sürücüsü hayata tutunamadı

Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ali Diyapoğlu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Diyapoğlu bugün öldü.
KAZA NASIL OLMUŞTU?
Kaza dün Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Samet Öztep (E-32), yönetimindeki SP 180 plakalı kamyonetle seyrettiği sırada kavşakta dikkatsizce sağa doğru dönüşe geçtiği sırada, o esnada bulvar üzerinde kuzeye doğru seyreden Ali Diyapoğlu (E-24) yönetimindeki RY 750 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Diyapoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Öztep ise tutuklandı.

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