Mobilelink hırsızları yakalandı

Lefkoşa’da önceki gece “Mobilelink” isimli iş yerinin penceresini kırarak giren ve 39 iphone marka cep telefonu, 1 saat, 1 dizüstü bilgisayar ve 2 bin 850 TL nakit para çalan P.K. (E-22) ve K.K.K. (E-26) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre mesele ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, bahse konu şahıslar söz konusu eşyaları Lefke’de bir iş yerine satmak istedikleri sırada tespit edildi, çalınan tüm eşyalar zanlıların tasarruflarında bulundu.

GAZİMAĞUSA’DA SAHTEKÂRLIK

Gazimağuda’da faaliyet gösteren Özfem Ltd. isimli iş yerine giden C.Ç.(E-48), kendisini Erenköy Estate isimli iş yerinin sahibi olarak tanıtarak başkasının kimliğine bürünerek iş yerinden toplam 241 bin TL’lik çeşitli tarım malzemelerini Erenköy Estate adına alıp, karşılığında karşılıksız çek verdi. Bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU

Gazimağusa’da dün S.C’nin (E-38) ikametgaında polis tarafından yapılan aramada, 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahsın tutuklandığı bilirildi.