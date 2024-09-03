Misafir olarak bulunduğu evde havai fişek patlattı

Misafir olarak bulunduğu evde 17 adet havai fişek patlattığı gerekçesiyle tutuklanan Berk Özdenefe, ateşlediği şeyleri meşale sandığını iddia etti

Misafir olarak bulunduğu evde 17 adet havai fişek patlattığı gerekçesiyle tutuklanan Berk Özdenefe dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli’de Taç Sokak üzerinde bir evde misafir olarak bulunan zanlının, arkadaşlarıyla yemek yedikleri esnada aracına giderek, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 17 havai fişeğini alıp, evin yanındaki arazide ateşlemek suretiyle patlattığını söyledi. Polis memuru, şikâyet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının Çatalköy'deki evinde ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) menşeli 40 adet canlı av tüfeği fişeği bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde ateşlediği şeyleri meşale sandığını, patlayınca havai fişek olduğunu anladığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının 30 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis memuru, benzer sabıkası olmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, patlayıcı madde tasarrufu suçunun ağır ceza kapmasına girdiğini belirterek, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.