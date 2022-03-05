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Minik Hasan yoğun bakımda

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2 yaşındaki çocuk, Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda oyun oynarken 30 metre derinliğindeki kuyuya düşerek ağır yaralandı. Sivil Savunma tarafından çıkarılan çocuk, yoğun bakıma alındı

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Minik Hasan yoğun bakımda
 
Güzelyurt’ta ağzı açık bırakılan 30 metre derinlikteki kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynayan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören, gerekli emniyet tedbirleri alınmayarak ağzı açık bırakılan 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü.


Çocuk, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan ağır yaralı olarak çıkarıldı ve ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Minik Hasan, yapılan tetkilerin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken,
Yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen 59 yaşındaki isminin baş harfleri M.K. olan kişi tutuklandı.
 
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