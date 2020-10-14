Minibüsün çarptığı kadın yoğun bakımda

Girne’de minibüsün çarptığı Sıdıka Keleş, beyin kanaması ve vücudundaki kırıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı





Girne’de minibüs yayaya çarptı. Yaralanan yaya Sıdıka Keleş, beyin kanaması ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Saat 12:15 sıralarında, Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, 57 yaşındaki Ahmet Evli yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs, yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne'de sakin Sıdıka Keleş'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka Keleş önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sıdıka Keleş, beyin kanaması ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.





