Mina neden öldü?

Karaoğlanoğlu’nda 13 Mart sabahı denizde cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki İranlı Mina, sessiz sedasız toprağa verildi. Uzun bir süredir KKTC’de yaşayan acılı anne, kızını son yolculuğuna uğurlarken, Amerika ve İran’dan gelen aile yakınları ise şaşkınlık içindeydi

İranlı Mina 33 yaşında; hayatının baharındayken, meçhul bir şekilde hayatını kaybetti.Mina’ya ne olduğu, polis soruşturmasından sonra ortaya çıkacak ancak kafalarda Mina’nın ölümüne dair birçok soru işareti bulunuyor.Mina Modaresi Oloomi’nin cesedi 13 Mart sabahı Karaoğlanoğlu sahilinde bulundu. Yapılan ön otopsiden ise bir sonuç çıkmadı. Ayrıntılı inceleme yapılması için kan ve doku örnekleri alındı. Sonuç ne zaman çıkar bilinmez ancak Mina’nın ölümündeki belirsizlikler cinayet şüphesine işaret ediyor.Mina’nın annesi, babası ve bir erkek kardeşi yaklaşık 10 yıl önce KKTC’ye yerleşti. Mina babasını geçtiğimiz sene kaybetti. 3 yıl önce ailesinin burada yerleşik olması sebebiyle doktora yapmak için Girne’ye yerleşen Mina, yüksek lisansını da UKÜ’de yapıyordu. Kıbrıs’a geldikten bir sonra kendine ayrı bir ev tutmuştu. Özel hayatına dair ailesine bir bilgi vermiyordu.2 Mart Çarşamba günü, 2 ay önce ailesini ziyarete gelen kız kardeşi Mona ile telefonda konuşmuştu. Her şey yolunda görünüyordu. Hatta kaybolmadan bir gün önce evinin elektrik faturasını dahi yatırmıştı. 3 Mart’ta kardeşi tekrar aradığında Mina’nın telefonu kapalı çıkıyordu. Ertesi gün de…Aile bir süre kızlarının izini sürmeye çalıştı ancak hiçbir bilgiye ulaşamadı. 13 Mart’ta ise annesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu.İhbardan çok kısa bir süre sonra (yaklaşık 2 saat) Mina’nın cansız bedeni ailesinin evlerinin yakında Karaoğlanoğlu sahilinde bulundu. Aile yakınları Mina’nın depresyonda olmadığını söylüyor. Aileye göre intihar zor bir ihtimal. Aile şaşkın ve acılı. Kızlarının başına ne geldiğini, neler yaşadığını bilmiyor. Soruşturma devam ettiği için, polisten de bilgi alamıyor.Polis Basın Subaylığı geçtiğimiz günlerde, Mina’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığını duyurdu. Ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını belirten polis, yapılan otopside darp ve cebir izine rastlanıp rastlanmadığına dair bir açıklama yapmadı.Mina önceki gün Lapta Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeye İran ve ABD’den aile yakınları katıldı. Anne, kız kardeş ve kuzeni sessiz sessiz gözyaşı döktü.Mina toprağa verilirken İran’ın Şah döneminde kullandığı aslanlı bayrak serildi tabutunun üstüne. Bilindiği gibi 1979 yılına kadar monarşi ile yönetilen İran’da, İslam devrimi yapılmış, son şah Muhammed Rıza Pehlevi devrilerek, yerine İmam Humeyni liderliğinde İran İslam Devleti kurulmuştu. Devrimin ardından İslam hukukunu reddeden ve Şah’a yakın birçok zengin İranlı aile ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı.KAYNAK: https://www.mykibris.com/