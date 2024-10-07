Ülkede birçok suça karışan Mehmet Alkış, bu kez de Arasta’ya araç girmemesi gereken yola aracı ile girdi ve kendisini uyaran CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’nın üzerine yürüdü

Yıllardır ülkede birçok suça karışan Mehmet Alkış, çok sayıda insanı çeşitli zamanlarda darp etmekten çekinmiyor. Birçok darp olayında adı anılan ve bir türlü uslanmayan Mehmet Alkış, önceki sabah da kendisini uyaran milletvekillerine saldırdı.

Arasta’ya araç girmemesi gereken yola aracı ile giren ve esnafa ait teşhir ürünlerini deviren Alkış, kendisini uyardığı gerekçesi ile CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’nın üzerine yürüdü.

Milletvekillerine küfür eden ve “Size ne, nedir sizden çektiğim, hadi erkekseniz gelin…” gibi laflar eden Alkış, araya girenler tarafından durduruldu.

Arasta’ya aracı ile dalan, kontrolsüz sürüş yapan, esnafa maddi zarar veren ve darp girişiminde bulunan Alkış, polis tarafından tutuklandı.

Mehmet Alkış mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 5 Ekim 2024 tarihinde saat 11:20 raddelerinde Lefkoşa Surlar içinde, zanlının kullanımında bulunan RH 308 plakalı Suzuki Alto marka araç ile trafiğe kapalı olan Arasta sokağa girip konu yerin trafiğe kapalı olduğu hususunda kendisini uyaran vr Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yapmakta olduğu “Barış Etkinliği” adı altında düzenlenen toplantıya katılan Devrim Barçın'a hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “nedir sizden çektiğimiz adammısınız lan toplandınız burda çok oluyorsunuz artık” diyerek her iki eli ile göğsünden ittirmek suretiyle darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının Ürün Solyalı'ya da hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “nedir sizden çektiğimiz adamısınız lan siz” demek suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının ifadesi alınmak üzere götürüldüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği sorgu odası içerisinde sorgulandığı sırada vardiya sorumlusu olan polis çavuşuna hitaben makul mazereti olmaksızın yüksek sesle “Ben ne suç işledim be, ben 4 yıl hapis yattım” diye bağırarak rahatsızlık yapıp her iki eli ile tahkikat masasına vurarak uygunsuz tavri harekette bulunduğunu belirtti.

Polis zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalkmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, olaydan önceki gece söz konusu yerde içtiğini, sarhoş olup ayakkabılarını kaybettiğini, olay günü ise ayakkabılarının orada olup olmadığına bakmak için gittiğini, o sözleri sarf etmediğini ve milletvekillerini tanımadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mehmet Alkış, daha önce yine benzer suçlarda defa defa yargıç huzuruna çıkartılmıştı.