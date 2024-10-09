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Milletvekillerine saldıran zanlı serbest kaldı

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Ülkede birçok suça karışan ve son olarak Arasta’da CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’nın üzerine yürüyüp Barçın’ı göğsünden ittiren Mehmet Alkış, teminatla serbest bırakıldı

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Milletvekillerine saldıran zanlı serbest kaldı
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Lefkoşa’da meydana gelen “Darp, Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavrı Hareket” suçlarından tutuklanan Mehmet Alkış dün mahkemeye çıkarıldı.

CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’a bağırıp, Barçın’ı iterek darp eden zanlı hakkındaki olguları polis memuru aktardı.

 Polis, 5 Ekim 2024 tarihinde saat 11:20 raddelerinde Lefkoşa Surlar içinde, zanlının kullanımında bulunan RH 308 plakalı Suzuki Alto marka araç ile trafiğe kapalı olan Arasta sokağa girip konu yerin trafiğe kapalı olduğu hususunda kendisini uyaran Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin milletvekili Devrim Barçın'a hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “nedir sizden çektiğimiz adammısınız lan toplandınız burda çok oluyorsunuz artık” diyerek rahatsızlık yapıp her iki eli ile göğsünden ittirmek suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin milletvekili Ürün Solyalı'ya da hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “nedir sizden çektiğimiz adamısınız lan siz” demek suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu belirtti. 

Polis, olayın ardından zanlının ifadesi alınmak üzere götürüldüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği sorgu odası içerisinde  sorgulandığı sırada vardiya sorumlusu olan polis çavuşuna hitaben yüksek sesle “Ben ne suç işledim be, ben 4 yıl hapis yattım” diye bağırarak rahatsızlık yapıp her iki eli ile tahkikat masasına vurduğunu belirtti.

Polis zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep petti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve  haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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