Metehan’da yaklaşık 30 kilogram kaçak et tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 12.00 sıralarında, Metehan kara sınır kapısından KKTC’ye geçiş yapan M.Y.’nin (E-41) aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 24,7 kilogram kuzu eti, 4.43 kilogram tavuk eti ve 10 paket kömür tespit edilerek emare alındı.

Araç sürücüsü M.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

