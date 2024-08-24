Metehan’da uyuşturucu ve elektronik sigara bulundu

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, yaklaşık 6 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 104 adet elektronik sigara bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, dün Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, kullanımındaki araç ile GKRY bölgesinden gelip KKTC’ye geçiş yapan H.A.’nın (E-38) üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 104 adet elektronik sigara bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.



-Tuzla’da uyuşturucu bulundu

Tuzla’da da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.Ç.’nin (E-30) aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan karton kağıtlar, tütünle karışık içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

