Metehan’da gümrüksüz et geçiren bir kişi tutuklandı

:Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, saat 08.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.B.’nin (E-50)kullanımında bulunan araç ile GKRY bölgesinden almış olduğu 93 kilo sığır etini kanunsuz olarak KKTC’ye geçireceği sırada suçüstü tespit edildi. Söz konu şahıs “gümrüksüz mal tasarrufundan” tutuklandı.