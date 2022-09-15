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Metehan’da gümrüksüz et geçiren bir kişi tutuklandı

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Metehan’da gümrüksüz et geçiren bir kişi tutuklandı
:Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, saat 08.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.B.’nin (E-50)kullanımında bulunan araç ile GKRY bölgesinden almış olduğu 93 kilo sığır etini kanunsuz olarak KKTC’ye geçireceği sırada suçüstü tespit edildi.  Söz konu şahıs “gümrüksüz mal tasarrufundan” tutuklandı.
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