Metehan’da 10 kilo uyuşturucu

KKTC’de ikamet eden 41 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk, 10 kiloluk uyuşturucu ile Metehan Kapısı’ndan Güney’e geçmeye çalışırken yakalandı





Rum basınında dün yer alan haberlerde, KKTC’de ikamet eden 41 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün, tasarrufundaki yaklaşık 10 kiloluk uyuşturucu maddeyle Metehan Sınır Kapısı’ndan geçmeye çalışırken yakalandığı iddia edildi.

Habere “Piyasayı Metamfitaminle Dolduracaktı” başlığıyla yer veren Fileleftheros gazetesi, ismi açıklanmayan Kıbrıslı Türk’ün geçen Pazartesi günü öğleden sonra Metehan Sınır Kapısı’nda Rum Gümrük Dairesi ve polis mensupları tarafından yakalandığını öne sürdü.

Şahsın tasarrufunda bulunan 10 kiloyu geçen çeşitli uyuşturucu maddeleri arasında “crystal ice” imalatı için malzemeler olduğuna inandığını yazan gazete, şu an uyuşturucuları teslim alacak olan kişinin arandığını ve yeni tutuklamalar yapılmasının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Gazete, daimi olarak KKTC’de ikamet eden ve Rum polisini herhangi bir konuda daha önce hiç meşgul etmemiş Kıbrıslı Türk’ün aracında 8 kilo 641 gram metamfitamin, 1 kilo 546 gram kokain, 293 gram eroin, 468 gram sentetik materyal ve 447 gram ne olduğu bilinmeyen malzeme ele geçirildiğini öne sürdü.

Şahsın tasarrufunda bulunan maddeleri analiz için devlet laboratuvarına gönderen Rum polisinin, ele geçirilen metamfitaminin “crystal ice” imalinde kullanılacağının düşünüldüğünü yazan gazete, mahkemenin, yakalanan Kıbrıslı Türk’ün 8 gün gözaltında kalmasına karar verdiğini ekledi.

Politis gazetesi ise “41 Yaşındaki Şahıs 200 Euro’ya Taşımacı” başlıklı haberinde, Rum polisi tarafından tutuklanan Kıbrıslı Türk’ün Güney Kıbrıs’ta çalışan bir kişi olduğunu ve her gün sınır kapısından geçtiğini yazdı.

Şahsın kendisini sorgulayanlara “uyuşturucu madde taşıdığını bilmediğini” söylediğini yazan gazete, polisin araştırmalarından ortaya çıktığı üzere, üçüncü bir şahsın, içerisinde uyuşturucu maddelerin olduğu çantaları taşıması için Kıbrıslı Türk’e 200 Euro teklif ettiğini öne sürdü.

Kıbrıslı Türk’ün bavulları “Ay. Demet” bölgesinde bulunan bir süpermarketin dışına bırakacağını ve başka bir şahsın da bunları buradan alacağını ileri süren gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, uyuşturucu maddelerin tuzlanmış etlerin ve diğer malzemelerin bulunduğu valiz ve çantalarda bulunduğunu ekledi.

