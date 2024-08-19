Metehan'da uyuşturucu ile yakalandı

Metehan Kapısı’nda KKTC’ye geçiş yapan 26 yaşındaki Aygün Korkmaz'ın tasarrufunda 10 gram metamfetamin ve yarım gram hintkeneviri tespit edildi

Lefkoşa Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda KKTC’ye geçiş yapan şahısta yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi.

Önceki gün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 26 yaşındaki Aygün Korkmaz'ın tasarrufunda yaklaşık 10 gram metamfetamin ve yarım gram hintkeneviri tespit edildi.

Tutuklanan zanlı Aygün Korkmaz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru, zanlı Aygün Korkmaz’ın “Kanunsuz uyuşturucu madde (Metamfetamine ve Hintkeneviri) İthal, Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 16.15’te Metehan Kara giriş kapısında Güney Kıbrıs’tan giriş yapan zanlı Aygün Korkmaz’ın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun sağ ön cebi içerisinde yaklaşık 10 Gram ağırlığında Metamfetamine ve yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınıp adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis akabinde zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde konu maddelerden hintkenevirini kendi kullanımı için Metamfetamini ise müşteri bulması durumunda satmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini emare uyuşturucuların analize gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “Pişmanım, özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.