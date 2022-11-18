Metehan'da polisten başarılı operasyon

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bugün Metehan Kara Giriş Kapısında denetimler yapıldı.
Denetimler kapsamında GKRY Bölgesinden KKTC'ye geçiş yapan araçlarda polis tarafından yapılan aramalarda A.K. (E-41)'nin kullanımındaki araçta gümrüğe beyan edilmemiş toplam 571,5 kilogram ağırlığında büyük baş hayvan eti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.
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