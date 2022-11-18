Metehan'da polisten başarılı operasyon

Metehan Kara Giriş Sınır Kapısında polis yarım ton kaçak ete el koydu

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bugün Metehan Kara Giriş Kapısında denetimler yapıldı.Denetimler kapsamında GKRY Bölgesinden KKTC'ye geçiş yapan araçlarda polis tarafından yapılan aramalarda A.K. (E-41)'nin kullanımındaki araçta gümrüğe beyan edilmemiş toplam 571,5 kilogram ağırlığında büyük baş hayvan eti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.