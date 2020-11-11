Metehan çemberinde yürekler ağza geldi

Lefkoşa'nın Metehan çemberinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 15:40 raddelerinde, Lefkoşa'da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde EJ 511 plakalı araçla batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 43 yaşındaki Hasan Liman Zephir çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak tarla içerisinde savrulup sol yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Hasan Liman ve araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki kız Mildeniz Aliş ve 13 yaşındaki Efe Öztanoğlu kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.