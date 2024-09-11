Metehan bölgesinde yangın korkuttu

Lefkoşa’da Metehan Sosyal Konutları yakınlarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Polisin açıklamasına göre, dere yatağı içerisinde saat 18.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etti.
Dere yatağı içerisinde meydana gelen yangın az önce kontrol altına alındı.
Yangın sonucu dere yatağı içerisinde bulunan kamışlar, bitki örtüsü, çöp ve molozlar yandı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.