Metehan bölgesinde yangın korkuttu

Lefkoşa’da Metehan Sosyal Konutları yakınlarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.Polisin açıklamasına göre, dere yatağı içerisinde saat 18.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etti.Dere yatağı içerisinde meydana gelen yangın az önce kontrol altına alındı.Yangın sonucu dere yatağı içerisinde bulunan kamışlar, bitki örtüsü, çöp ve molozlar yandı. Soğutma çalışmaları sürüyor.