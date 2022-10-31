Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak elektrik fiyatlarında yarın itibariyle başlatmayı düşündüğünüz ‘tarifeli sisteme’ başvurular oldukça düşük kalmış. Acaba bunun sebebini araştırdınız mı?



Sn. Dursun Oğuz, çiftçilerimiz çiftlikleri gezmek yerine gübre sorununu çözmenizi bekliyor. Üretim yapmak için gübrenin önemli olduğunu ifade ederek buna eğilmenizi istiyorlar.



Sn. Ziya Öztürkler, yeni cezaevinin artık kullanılmaya başlanması için her şeyin tamamlandığı bildirildi. İnşallah yeni cezaevine taşınma sonrasında birçok sorun çözülecek ve şikayetler azalacaktır…



Sn. Mustafa Zurnacılar, 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerde yine bağımsız belediye başkan adaylığınızı açıklamışsınız. Hayırlısı olsun. Anlaşılan o ki UBP ve DP’den bugüne kadar destek beklentiniz gerçekleşmedi.



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü gerçekleştirdiğiniz yarışma ile miniklerde Türkiye’de yarışacak olan isimleri belirlerken oldukça zorlanmışsınız. Allah kolaylık versin…



Sn. Ahmet Serdaroğluları, aldığımız duyumlara göre okullarda görevlerine son verilen hademelerin geri dönmesi konusunda mahkemeden karar çıkmış.Acaba bu konuda Kamu-İş olarak ne yapacaksınız? Eylemlere devam herhalde…

