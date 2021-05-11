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Sn. Fikri Ataoğlu, bayram süresince charter sefer sayısının artırılarak bileklik uygulamasıyla ülkeye turist gelişi umarız yeni adımlar öncesi başarıyla uygulanır. Zira turizmciler için artık bıçak kemiğe dayanmış durumda.
 
Sn. Kutlu Evren, sanırız bugüne kadar İçişleri Bakanlığı yapan kişiler arasında en rahat bakanlık yapan kişisiniz. Zira, gündem olacak hiçbir faaliyette bulunmuyorsunuz.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, orta dereceli okullarda ders kesimi için artık geriye sayım başladı. Ancak öğrencilerin sınavlara yüz yüze mi yoksa online mı gireceği belirsizliği gerek öğrencileri gerekse öğretmenleri çıldırmış. Bizden iletmesi.
 
Sn. Resmiye Canaltay, Lefkoşa-Girne çevre yolunun tamamlanması için çalışmalar hızlanmışa benziyor. Acaba bu yolun açılışı için bir tarih hedeflendi mi?
 
Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, hasat dönemi nasıl başladı? Aldığımız bilgilere göre, orta ve güney Mesarya bölgelerinde birçok yerde hasat yapmaya değecek ekin bulunmazken Doğu Mesarya ve Karpaz bölgesinde hasat iyiymiş. Sizde durum ne?
 
Sn. Turan Büyükyılmaz, Kıb-Tek’te örgütlü sendika El-Sen’in süresiz grev başlatma kararı umarız ilerleyen günlerde büyük sıkıntılara yol açmaz.
 
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