Sn. Ersin Tatar, dün Girne Halk Evi kulüp başkanını kabulünüzde yaptığınız konuşmada gerekli koşulların oluşturularak futbolun başlatılması gerektiğini söylediniz. Ancak gerekli koşullar içinde hükümetin de kurularak protokolün imzalanması gerek.



Sn. Ersan Saner, galiba beklentileriniz boşa çıkacak. Zira HP sizin partinizle değil de dörtlü koalisyona onay verdi. Ama her an için değişiklik olabilir gibi bir hava da mevcut.



Sn. Yenal Senin, Halkın Partisi olarak yaptığınız parti meclisi toplantısında 4’lü koalisyon için görüşmelere devam edilmesine karar vermeniz sonrasında, halktan beklenti bir an önce hükümetin kurulması yönünde. Umarız beklenti boşa çıkmaz. Hayırlısı diyelim.



Sn. Erhan Arıklı, muhtemel bir dörtlü koalisyon hükümetine destek vereceğinizi açıklamıştınız. Bu desteğiniz herhalde erken seçim şartıyla olacak. Ama erken seçim tarihi ne olabilir konusu önemli herhalde.





Sn. Emrah Yeşilırmak, Kasım ayı ortasından itibaren bölgenizde etkili olan yağışlar nedeniyle başta çiftçiler olmak üzere birçok kesim büyük mağduriyet yaşıyor. Bu konuda bölge halkının zararlarının karşılanması için destek olmanız şart. Allah kolaylık versin diyoruz.





Sn. Ahmet Sakallı, takımınız Hamitköy futbolcularının futboldan daha fazla uzak kalmaması adına antrenmanlara başlayarak bir özel turnuva kararı almanız dikkat çekti. Umarız bu girişiminiz ters tepmez.