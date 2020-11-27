Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı olarak Dr. Fazıl Küçük isminin ilelebet yaşatılması adına yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini uygun görmeniz gündem yarattı. Bu konuda halkın da talebi liderimizin isminin uluslararası bir alanda yaşatılması yönünde.





Sn. Faiz Sucuoğlu, partinizin başkan vekili Ersan Saner yaptığı açıklamada Aralık ayında muhtemelen kurultay yapılacakmış. Bu kurultayda aday olacak mısınız? Yoksa geri adım mı attınız?





Sn. Erdoğan Sorakın, CTP olarak partilere sunduğunuz kriterler konusunda hem fikir olunmasına karşın teknokrat hükümet konusunda partilerden istenilen destek çıkmadı sanki. Görevi iade söz konusu mu?





Sn. Aytaç Çaluda, bu aralar sizi Mesarya bölgesi köylerinde ziyaretlerde görüyoruz. Hayırdır demekten kendimizi alamadık. Yoksa partiniz UBP’nin yeni genel sekreteri siz mi oluyorsunuz? Allah kolaylık versin diyelim.



Sn. Hasan Büyükoğlu, zatürre olmuşsunuz. Büyük geçmiş olsun. Biliyorsunuz ki en tehlikeli zamanlar sonbahar aylarıdır. Çok dikkatli olmanızda fayda var. Koronavirüs kadar tehlikeli olmasa da ciddi bir tedavi gerektiren hastalıktır.





Sn. Hasan Sertoğlu, futbol sezonunun 2021 yılı Ocak ayı sonunda başlayabileceği yönünde iddialar var. Bu herhalde konuşulan bir konudur. Ancak buna karar vermek için bizce aşıların yapılmaya başlanması gerek.

